Мусієнко відзначає можливість перекидання ворожих сил через операцію на Курщині.

Задіяння солдатів строкової служби до військових дій, зокрема, в Курській області може призвести о підриву внутрішньо-політичної ситуації в Росії. Про це сказав військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що операція Сил оборони в Курській області призведе до перекидання військ на Курщину, в тому числі зі східного напрямку.

"Я бачу позитивні тенденції в цьому процесі. По перше, перекидання військ буде. Без цього не обійтися і не треба вестися на психологічні ФСБшні хитрощі Путіна, що операція на Донбасі буде продовжуватися з нарощуванням темпу. Він намагається посіяти паніку і невпевненість в тому, що українські сили вчинили правильно, атакуючи Курщину. А насправді все правильно, бо переміщення буде. Наступальна операція ЗСУ продовжується, щодня отримуємо інформацію про просування українських військ в Курській області. Можемо говорити про перекидання військ і зі східного напрямку. Але важливіше те, коли Росія почне активно переміщувати своїх солдатів строкової служби", - наголосив Мусієнко.

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За його словами, задіяння строковиків до воєнних дій може сколихнути російський простір, активізувати так звані комітети солдатських матерів у Росії.

"Це може похитнути внутрішньо-політичну ситуацію в Росії дуже серйозно. Це потужний дестабілізуючий фактор, який вплине на можливості і боєздатність російських підрозділів і на внутрішньо-політичну стабільність в Росії", - підкреслив експерт.

При цьому він додав, що ніхто не забуває про складну ситуації на Покровському і Лиманському напрямках, але необхідно розуміти, що мета контрнаступу і удару по Курщині - зняти тиск на сході і багато змінити в стратегічній і оперативній ситуації в Росії. "І це вдасться",- переконаний Мусієнко. Він зазначає, що ворог веде активні наступальні бойові дії на Східному фронті і несе там надзвичайно великі втрати.

"Після того як певні війська будуть переміщуватися на Курщину, то потрібно буде це кимось компенсувати. Резервів в самій Росії не так багато", - додав він За його словами, індикатором ситуації є те, що вже поширюється інформація про можливість перекидання солдатів строкової служби з Мурманської області. При цьому нагадав, що в ЗСУ підтверджували, що раніше певні російські підрозділи з півдня України передислоковувалися і цей рух буде, якщо не Курщину, то на схід під Торецьк і Покровськ.

Плани Путіна на народний опір провалилися

"Не видно того, на що сподівався Путін і Кремль. Вони б хотіли побачити, щоб після успішних дій України в Курській області росіяни побігли штурмувати військкомати. Але поки що такі процеси не показує навіть російська пропаганда", - підкреслив Мусієнко.

Експерт зазначає, що є цікава особливість - жодної світлини, жодного кадру навіть російська пропаганда не змогла знайти про начебто опір місцевого населення на Курщині чи в інших регіонах ЗСУ.

"Російська пропаганда хотіла б розіграти цю карту, але не може. Те населення, яке не виїхало, якщо й не лояльне, то, принаймні, не протидіє ЗСУ – немає зараз жодних фактів того, що хтось організував якесь підпілля з мисливською зброєю, як це було в Україні, коли розпочалося російське вторгнення, коли народ України організувався в загони ТРО і боронив свої населені пункти і чинили опір окупантам. Там нічого цього не відбувається", - підкреслив Мусієнко.

Він зазначає, що немає якихось доказів злочинів ЗСУ проти цивільного населення. При цьому не виключає, що російська пропаганда може "склепати" якісь фальшиві відео з цього приводу.

"Росія і Путін не очікували такої миттєвої блискавичної успішної операції ЗСУ на Курщині. Підтвердженням цього є те, що в них не були заготовлені сценарії, що робити в такій ситуації", - сказав експерт.

Контрнаступ ЗСУ в Курській області

Як повідомляв УНІАН, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських чиновників повідомило, що Росія виводить частину військ з України у відповідь на наступ українських військ на Курську область.

Водночас Politico Europe також повідомило з посиланням на чиновника у Києві, що "відносно невелика" кількість російських підрозділів була виведена для відповіді на вторгнення в Курську область. Американські чиновники повідомили журналу, що досі неясно, скільки військ Росія виводить з України.

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