Відсьогодні, за вказівкою військових, у Житомирі в темну пору доби відключатимуть вуличне освітлення.

Російські військові здійснили черговий бомбовий удар по Житомиру, внаслідок чого пошкоджена котельня, дві лікарні та житловий будинок.

Про це у відеозверненні заявив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

"Черговий бомбовий удар у Житомирі. Постраждала котельня, вибиті шибки в двох лікарнях, зруйновано житловий будинок. На щастя, всі були в укриттях, всі живі", - написав він.

За словами Сухомлина, відсьогодні, за вказівкою військових, у Житомирі в темну пору доби відключатимуть вуличне освітлення.

"Тримаймося! Ворог розуміє, що програє, що здає позиції. Україна обов’язково переможе! Я вами всіма пишаюся!", - додав він.

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