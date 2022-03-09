фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
Російські військові здійснили черговий бомбовий удар по Житомиру, внаслідок чого пошкоджена котельня, дві лікарні та житловий будинок.
Про це у відеозверненні заявив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.
"Черговий бомбовий удар у Житомирі. Постраждала котельня, вибиті шибки в двох лікарнях, зруйновано житловий будинок. На щастя, всі були в укриттях, всі живі", - написав він.
За словами Сухомлина, відсьогодні, за вказівкою військових, у Житомирі в темну пору доби відключатимуть вуличне освітлення.
"Тримаймося! Ворог розуміє, що програє, що здає позиції. Україна обов’язково переможе! Я вами всіма пишаюся!", - додав він.