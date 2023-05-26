Лідер окупаційної влади Криму Аксьонов побоюється, що ЗС РФ не зможуть захистити півострів, тому набирає бойовиків.

Як мінімум за останні 20 років в регулярних збройних силах РФ збільшилася кількість воєнізованих формувань.

На це звернула увагу британська розвідка у свіжому звіті. "Однак ця "парамілітаризація" різко прискорилася після вторгнення РФ в Україну і особливо примітна на Кримському півострові", - зазначили аналітики.

У британській розвідці розповіли, що лідер окупованого Росією українського Криму Сергій Аксьонов зіграв важливу роль у створенні кількох місцевих підрозділів, які часто заявляють про свою приналежність до козаків. "Більшість з них отримали напівофіційний статус резервних частин регулярної армії", - уточнили в розвідці.

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Аналітики припустили, що Аксьонов прагне відполірувати свої патріотичні переконання, набираючи бойовиків, але його також турбує здатність регулярної російської армії захищати окупований Крим.

"Основна частина російського гарнізону, 22-й армійський корпус, в даний час дислокована за межами півострова і зазнала важких втрат", - констатували в розвідці.

Ситуація в окупованому Криму

Відносно спокійною ситуація в Криму залишалась до минулого літа. Потім у розпал курортного сезону там сталася "бавовна", яка дуже налякала окупантів. Після цього у жовтні 2022 року був вибух на Кримському мосту. Після чого окупаційна влада зрозуміла, що російська ППО їх не в змозі захистити.

А навесні цього року були зафіксовані вибухи в районі гавані Севастополя. 24 травня стало відомо, що морські дрони атакували військовий корабель РФ через що окупанти закривали Кримський міст.

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