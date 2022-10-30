Наприкінці автор зйомки тільки встиг простогнати.

Російські військові на бронетехніці намагалися втекти з-під вогню української артилерії, але були вдало зупинені узбіччям.

Кадри знищення зняв один з окупантів.

Росіяни побігли до бронетранспорту, коли українські захисники почали бити по їхніх позиціях.

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"Швидше!" - крикнув військовий РФ, який знімав все на камеру.

Окупанти поспішали покинути позиції, щоб не отримати "відповідь" від ЗСУ, але перекинулися на узбіччі.

Наприкінці автор зйомки тільки встиг простогнати.

Війна в Україні: ситуація на сході

Росіяни продовжують спроби наступу на Донецькому напрямку. За добу підрозділи сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів: Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Олександропіль, Кам'янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка.

Напередодні в командуванні підтвердили, що ЗСУ взяли під повний вогневий контроль трасу Кремінна-Сватове. Окупанти, своєю чергою, бояться можливого оточення.

Західні аналітики підтверджують відсутність прогресу росіян в районі Бахмута. Найімовірніше, кремлівські пропагандисти перебільшують "успіхи", щоб підняти військовим "бойовий дух".

Приблизно 24 жовтня українські сили відбили бетонний завод на східній околиці Бахмута.

16 жовтня українські військові представники заявили, що російські сили помилково стверджували, що за останні кілька днів захопили кілька населених пунктів поблизу Бахмута, адже ЗСУ утримали свої позиції, відбиваючи ці російські атаки.

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