Мародери навіть не ховалися і тягали мішки з награбованим вулицями серед білого дня.

Російські війська втекли з українського села з мішками награбованого у цивільних майна на спинах.

Такий кадр опублікували Сили спеціальних операцій ЗСУ в Facebook.

Знімок був зроблений під час розвідки місцевості.

Відео дня

Як видно, щонайменше шестеро окупантів у відповідній військовій формі ЗС РФ рухалися в бік своїх позицій, кожен ніс по білому мішку.

"Одне фото, що демонструє всю ницу суть російських окупантів. Воїни ССО України під час розвідки місцевості зафіксували, як так звані "визволителі" забирають майно мирних людей в одному із захоплених населених пунктів", - прокоментували українські захисники.

Злочини росіян в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни обстрілюють житлові будинки і цивільну інфраструктуру, в результаті чого гинуть цивільні українці, в тому числі діти.

На окупованих територіях російські військові проводять фільтрації, катують і вбивають людей, які займають проукраїнську позицію.

Після звільнення від російських окупантів у населених пунктах знаходять масові поховання та братські могили із закатованими українцями. Також вже сотні дітей були примусово вивезені з України на територію РФ.

14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу і закликала міжнародне співтовариство вчинити так само.

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