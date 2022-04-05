"Спеціальна група "Буча" досліджуватиме ці злочини.

Заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга розповів про розслідування звірств російських окупантів на Київщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телемарафону.

Говорячи про злочини російських окупантів на Київщині, Сибіга наголосив, що кваліфікація цих злочинів у міжнародному праві - "воєнні злочини" та "злочини проти людяності".

"Вчора глава держави розпочав свій день з відвідин звільнених околиць Києва. Це Буча, Ворзель, Ірпінь. Я теж його супроводжував і бачив на власні очі ці звірства, наслідки цих звірств, які були там скоєні російськими окупантами... Це має чітку кваліфікацію у міжнародному праві: "воєнні злочини", "злочини проти людяності", - сказав він.

Представник ОП наголосив, що ці злочини не мають терміну давності.

"Ми бачимо заяви ключових країн, ключових політиків - від США до європейських, Японії, - які засудили, які нам задекларували допомогу. В тому числі конкретну - з приїздом слідчих, з приїздом експертів, з приїздом прокурорів та суддів, які будуть допомагати нам у тому механізмі, який вже задекларований президентом України, - спеціальному механізмі правосуддя. Я б його назвав "Спеціальна група "Буча", яка буде досліджувати, яка буде фіксувати, яка буде вчинювати необхідні процесуальні дії для фіксації цих звірств, тобто злочинів", - зазначив Сибіга.

Він нагадав, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн "підтвердила і технічну, і фінансову підтримку України у проведенні слідчих дій на території України". "І найближчим часом приїде група також від них", - сказав заступник керівника ОП.

На запитання, як швидко до України зможуть прибути слідчі, Сибіга зауважив, що "деякі представники іноземних партнерів вже прибули". "Найближчим часом слід очікувати прибуття інших для допомоги Україні", - повідомив він.

Представник Офісу президента також зауважив, що від початку повномасштабної війни Росії проти України "через акредитацію у нашій державі пройшло близько 6 тисяч журналістів. Пропорція - 80 на 20. Тобто 80% цих акредитованих журналістів - іноземні. Всі вони бачать це (злочини Росії - УНІАН), все вони фіксують", - наголосив Сибіга.

Він також зауважив, що багато держав "вже нам підтвердили додаткові санкції". "І до кінця тижня у нас будуть новини", - сказав він і додав, крім того, що "ми маємо підтвердження про додаткові постачання зброї українській армії".

Сибіга також нагадав, що президент раніше анонсував створення Книги катів.

"Українська сторона дуже добре знає як виконавців - хто стріляв людям в потилиці, хто знищував цивільне населення, хто мародерствував, хто ґвалтував. Ця книга вже створена. Вона наповнюється. І серед трофеїв, які були захоплені українськими військовими, в тому числі є особові списки, поіменні списки ворогів", - зауважив він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у понеділок назвавши звірства, імовірно вчинені російськими військами в Бучі, "військовим злочином" і закликав провести суд над президентом Росії Володимиром Путіним. Однак він не назвав ці вбивства "геноцидом".