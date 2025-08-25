Кожна ракета несе 450 кілограмів бойової частини.

Росія під час ракетних обстрілів України застосовує крилаті ракети "Калібр" нечасто — в середньому раз на місяць.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук. Він уточнив, що у 2024 році з цього графіка був лише один виняток, коли атаки відбувалися частіше.

За словами Плетенчука, ефективність роботи української протиповітряної оборони проти "Калібрів" залишається високою. Так, під час останнього удару вдалося збити щонайменше 12 із 14 випущених ракет.

Водночас речник наголосив, що це не означає зниження загрози. Будь-яке застосування таких ракет створює додаткове навантаження на сили ППО, а окремі снаряди все ж можуть досягати своїх цілей. Також треба пам’ятати, що кожна така ракета несе 450 кілограмів бойової частини.

"Це серйозно", — підкреслив Плетенчук.

Наразі, за даними ВМС, у Чорному морі перебувають три російські кораблі-носії "Калібрів". Використання цих носіїв для Росії значно ускладнене завдяки активним діям українських захисників.

Ворожі атаки на Україну

Як писав УНІАН, у ніч на 21 серпня РФ атакувала Україну 614 засобами повітряного нападу. Серед них були 14 ракет морського базування типу "Калібр", з яких 12 було збито, а дві влучили в американське підприємство, що розташовано у Мукачево на Закарпатті. На заводі виготовлялися побутові прилади.

Поранення отримали понад 10 працівників підприємства, декілька людей перебували у важкому стані. Зайнялася велика пожежа, яку довелося довго приборкувати. Через те що палало багато пластику у повітря могли потрапити шкідливі речовини, тому населенню радили зачинити вікна. Прокурори розпочали розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч.1 ст. ст. 438 КК України).

