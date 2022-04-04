За словами вчених, на опромінених росіян чекають великі проблеми зі здоров’ям. Як мінімум другу ступінь променевої хвороби вони заробили.

Російських окупантів, які перебували в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції, з кінця березня почали звозити до Гомельської лікарні, яка спеціалізується на променевих хворобах.

За даними білоруських ЗМІ, один росіянин вже помер від променевої хвороби. Ще 26 окупантів перебувають у тяжкому стані, йдеться в сюжеті ТСН.

За словами вчених, на опромінених росіян чекають сильні страждання.

"Вони будуть страждати, сильно страждати. Взагалі променева хвороба йде по наростанню. Проявляється слабкість, головний біль, тошнота, рвота, і може бути така ситуація, рідкий стул, пронос, порушується імунітет", - розповідає академік Ігнат Матасар, який займається вивченням впливу радіації на організм людини.

За словами вченого, якщо російські орки протягом місяця рили окопи в Рудому лісі, або не рили, або навіть стояли поряд із ним, на них чекають великі проблеми зі здоров’ям. Як мінімум другу ступінь променевої хвороби вони заробили.

"Це говорить про те, що у них був вражений всі органи і системи організму. Передусім це кровоносна система, це утворення крові, це безумовно слизові оболонки, це були порушення статевої функції. Молоді люди можуть втратити здатність розмножуватись", - додає Матасар.

Кандидат біологічних наук Олена Бурдо додає, що відсутність будь-якого інстинкту самозбереження у росіян у зоні відчуження важко пояснити логікою.

"Сталася ситуація, яка характеризує відношення країни до населення. Виходячи з історичного досвіду, Росія дуже любила робити досліди на своїх громадянах, це можна вважати якимось певним експериментом, який вони здійснили", - зазначає Бурдо.

А голова агентства з управління зоною відчуження Євген Крамаренко нагадує, що Зона відчуження є небезпечною територією, і весь персонал, який там працює дотримується чітких правил поведінки. Своєю чергою росіяни їх ігнорували і попри застереження побудували кілька блок-постів.

"Особа, яка впродовж доби перебуває на цій земельній ділянці, вона отримає річну дозу опромінення. Проте, якщо вона починає збільшувати фізичну активність, інтенсивніше вдихати, робити якусь діяльність, створювати пил, то збільшення радіаційного фону зростає в рази", - додають науковці.

Захоплення окупантами ЧАЕС

24 лютого ЧАЕС захопили російські окупаційні війська.

31 березня в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про початок виходу окупантів з території ЧАЕС.

1 квітня член Громадської ради при ДАЗВ Ярослав Ємельяненко заявив, що після місяця перебування окупантів на Чорнобильській АЕС необхідно провести частково такі ж роботи, як після катастрофи в 1986 році. За його словами, росіяни на території Чорнобильської зони "розмісили радіоактивний грунт", забруднили свою техніку і самі надихалися радіактивним пилом.

За даними Генштабу ЗСУ, російських окупантів, які рили окопи в Рудому лісі в зоні відчуження ЧАЕС, розмістили в Білорусі у Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології.

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