Російські війська закликав ввести в Казахстан сам президент країни Токаєв.

Кремль вирішуватиме долю своїх загарбницьких планів, імовірно, після спецзасідання "НАТО-Росія" 13 січня. До того часу Москва навряд зменшить напругу на російсько-українському прикордонні.

Про це йдеться у публікації Axios.

Путін сподівається виторгувати вплив на роботу Альянсу, шантажуючи вторгненням в Україну, й унеможливити вступ України до НАТО.

Експерти припускають, що введення Росією військ в Казахстан навряд вплине на військове планування на кордоні з Україною.

Читайте такожЗСУ гатили по "танках" біля Криму: "Шансів у Росії не буде" (фото)Це радше стратегічне питання "пропускної здатності", ніж матеріально-технічний, вважає експерт з європейської безпеки Центру американського прогресу Макс Бергман.

А ось політична криза у Казахстані – головному військовому союзнику РФ – вимагатиме від Кремля серйозної уваги. В цьому контексті повномасштабне вторгнення в Україну може виявитися непосильним завданням для Путіна.

Водночас у разі швидкого досягнення успіху шляхом силового "врегулювання" кризи Кремль може перетворити проблему на можливість. У будь-якому разі нестабільність, стверджують аналітики, є останнім, що треба Путіну перед перемовинами наступного тижня.

Протести в Казахстані: що відомо

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента, уряду і виступають проти корупції. Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

Нурсултан Назарбаєв залишив посаду голови Ради безпеки Казахстану. Раду Безпеки очолив Токаєв.

Президент Казахстану звернувся за допомогою до глав держав Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Війська РФ, Вірменії, Білорусі, Киргизстану і Таджикистану направлені в Казахстан на обмежений проміжок часу для"стабілізації та нормалізації обстановки".

МЗС України через акції протесту радить українцям утриматися від відвідування Казахстану.