В Україні живуть не менше 200 тисяч громадян РФ, які відмовилися підтримувати агресора.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну одразу три категорії росіян відкрито перейшли на бік України.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив радник з питань комунікації російської опозиції і Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський, зазначивши, що однією з таких категорій стали російські військові, які відмовилися виконувати злочинні накази агресора.

"Формування легіону розпочалося на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України – у лютому-березні 2022 року. До нього, в основному, увійшли російські військовослужбовці. Переважно - з Бєлгородської області, які здалися в полон, не бажаючи брати участь у цьому вторгненні", - зазначив Брановский.

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Він також підкреслив, що у всіх цих людей були родичі в Україні, отже вони знали реальний стан речей.

"У цих людей були родичі в Україні, і вони знали реальну ситуацію. Одна справа - служити в російській армії, отримувати гроші, а зовсім інша - вести реальну військову операцію проти своїх друзів, знайомих і родичів в Україні. Вони здалися в полон і частина з них виявила бажання воювати за Україну", - розповів Барановский.

За його словами, спочатку в Україні не могли визначиться, що робити з цими добровольцями з країни агресора. "Українській армії потрібна була підтримка, і було ухвалено політичне рішення про створення легіону із залученням до нього громадян Росії. Також Легіон поповнили ті громадяни Росії, які на момент вторгнення перебували в Україні. У когось був бізнес, у когось родичі, змішані шлюби. Не менше 200 тисяч громадян РФ живуть в Україні досі. Це - друга категорія людей, які вирішили долучитися до захисту своєї нової Батьківщини", - повідомив Барановський.

За йго словами була ще одна категорія росіян, які стали на бік України – ті, кому вдалося виїхати до Європи.

"Третя категорія - це ті, хто або жив в Європі, або зміг виїхати після початку вторгнення з Росії в третю країну, переважно, в Європу, і потім вступив до Легіону".

Ознайомитися з повним текстом інтерв'ю можна тут.

Легіон "Свобода Росії"

Це російський легіон Збройних сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського агресора. Входить до Інтернаціонального легіону ТРО України.

Легіон сформовано з колишніх військовослужбовців ЗС РФ та інших росіян, а подекуди білорусів, що перейшли на бік України. Легіон використовує на нарукавних шевронах біло-синьо-білий прапор замість офіційного біло-синьо-червоного прапора РФ.

На початку липня 2023 року командир легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андронніков, відомий як "Цезар", анонсував рейд російських добровольців, що воюють на боці України, на територію РФ.

Також він повідомив про "локальну рейдову та розвідувальну операцію", та зазначив, що його підрозділ може функціонувати лише за допомогою українських військових. Проте, опинившись на території Росії, вони ухвалюють власні незалежні рішення.

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