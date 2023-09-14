Удари по Криму мають символічне значення і спрямовані на те, щоб завдати шкоди престижу президента Росії Володимира Путіна.

Рано вранці в середу Україна здійснила масштабну атаку на російську військово-морську ремонтну базу в окупованому Криму, знищивши два російські військові кораблі.

Це був найамбітніший удар Києва по Севастопольському порту з початку війни. Наступної ночі в окупованій Євпаторії була знищена російська зенітно-ракетна система С-400 "Тріумф" і РФ була змушена закрити Керченський міст, що з'єднує півострів з материковою частиною Росії, писати CNN.

Багато з цих ударів були спрямовані на заподіяння шкоди російським військовим кораблям і базам, дислокованим в Криму. Оскільки в липні Росія допустила розірвання зернової угоди, її Чорноморський флот використовувався для блокади українських портів, перешкоджаючи поставкам зерна.

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Флот також використовувався для нанесення ударів по українській території з моря – зокрема, при бомбардуваннях українських зерносховищ і портової інфраструктури в Одесі.

Завдаючи власних ударів по російських військових кораблях і військово-морських базах у Севастополі, Україна прагнула обмежити оперативний потенціал російського військово-морського флоту.

Але удари по Криму також мають символічне значення і спрямовані на те, щоб завдати шкоди престижу президента Росії Володимира Путіна. Путін ясно дав зрозуміти, що має намір "возз'єднати" Росію і Україну, яку він розглядає як одну країну.

Керченський міст є фізичним вираженням цієї мети. Путін побудував 12-мильний міст - найдовший в Європі - вартістю близько 3,7 мільярдів доларів. У день його відкриття в 2018 році Путін очолив колону по мосту, тріумфально продемонструвавши російський патріотизм.

8 жовтня минулого року, на наступний день після того, як Путіну виповнилося 70 років, міст був частково зруйнований, коли бензовоз вибухнув і пошкодив велику ділянку дороги. Україна використала експериментальні Морські безпілотники для другої успішної атаки на міст у липні цього року, ще раз продемонструвавши, наскільки складно захистити єдине незалежне російське сполучення з півостровом.

Зростання кількості таких акцій в Криму також змусило багатьох російських туристів уникати півострова, який довгий час був улюбленим місцем відпочинку.

Останні атаки на Крим - деталі

У ніч на 14 вересня в окупованій Євпаторії була знищена Російська зенітно-ракетна система С-400 "Тріумф", яка є однією з найважливіших складових ППО окупантів у Криму.

13 вересня в окупованому Севастополі прогриміли вибухи. Вранці в російському Міноборони заявили, що ЗСУ завдали ракетного удару по судноремонтному заводу в Севастополі.

Українська розвідка підтвердила враження двох російських кораблів в результаті нічної атаки по Севастопольському морському заводу імені Орджонікідзе і пошкодження обладнання заводу.

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