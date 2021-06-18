Олексій Данілов переконаний, що виконати їх у тому вигляді, як вони є, неможливо.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не прагне денонсувати Мінські угоди, а пропонує доопрацювати їх.

Про це він розповів у ефірі шоу "Право на владу".

Олексій Данілов переконаний, що виконати їх у тому вигляді, як вони є, неможливо.

"Ми їх не денонсуємо. З Мінськими угодами треба працювати. Інших немає. Але треба розуміти, що виконати їх у тому вигляді як вони є неможливо. З наявністю російських танків, БТР, генералів і офіцерів на нашій українській території проводити вибори - це нонсенс. Це неможливо", - сказав Данілов.

Також Олексій Данілов піддав критиці тих українських політиків, які вимагають від влади в односторонньому порядку виконати Мінські угоди.

"Вони свого часу підписували ці угоди, це ж не значить, що ми повинні, як написано, так і відпрацьовувати. Скажіть, будь ласка, що робити? В Мінських угодах написано, що Путін мав видати 630 тисяч паспортів? Так хто там зараз вибори має проводити? Громадяни, які мають російський паспорт зараз будуть за українським законом голосувати? Ну, нісенітниця ж"! - заявив Данілов.

При цьому він наголосив, що Україна виступає за мир і готова домовлятися про врегулювання конфлікту на Донбасі.

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Що цьому передувало

16 червня після переговорів з Байденом Путін заявив, що президент США погодився, що в основі врегулювання ситуації на Донбасі мають бути Мінські угоди.

12 лютого 2015 року в Мінську відбулися переговори щодо врегулювання кризи на Донбасі за участі на той час президентів України і Франції Петра Порошенка і Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Путіна.

За підсумками переговорів було затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію Мінських угод, досягнутих у вересні 2014 року. Цей комплекс заходів підписали учасники Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Серед іншого, домовленості, досягнуті «нормандської четвіркою», передбачають припинення вогню на сході України і відведення всього важкого озброєння з української території. Передбачено обмін і звільнення всіх заручників і проведення місцевих виборів на Донбасі.

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Автор: Олег Давигора