За даними Reuters, російський нафтотранспортний монополіст "Транснефть" припинив постачання нафти до порту.

Російський чорноморський порт Новоросійськ у п'ятницю припинив експорт нафти після атаки українських безпілотників, повідомляє Reuters з посиланнями на поінформовані джерела.

Водночас російський нафтотранспортний монополіст "Транснефть" зупинив постачання нафти до Новоросійську.

Журналісти зазначають, що "Транснефть" відмовилася коментувати інформацію стосовно припинення постачання нафти до порту.

Як пише Reuters, за даними галузевих джерел, у жовтні через Новоросійськ було перевезено 3,22 млн тонн нафти, або 761 тис. барелів на день. За перші 10 місяців 2025 року цей показник становив 24,716 млн тонн.

Видання зазначає, що в жовтні через Новоросійськ було експортовано загалом 1,794 млн тонн нафтопродуктів, а з січня по жовтень цей показник склав 16,783 млн тонн.

Зазначається, що ураження Новоросійська стало одним з найбільших за останні місяці ударів по російській нафтоекспортній інфраструктурі.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що цієї ночі українські воїни успішно застосували ‘Довгі Нептуни" по визначених цілях на російській території.

Атаки на енергетичну інфраструктуру РФ

Україна активізувала удари по російській енергетичній та нафтоекспортній інфраструктурі. Як повідомляв УНІАН, в ніч на 14 листопада українські безпілотники атакували один з ключових російських нафтоекспортних портів Новоросійськ. За даними місцевого оперативного штабу, внаслідок атаки пошкоджено нафтобазу на перевалочному комплексі "Шесхаріс" і берегові споруди.

На початку листопада українські безпілотники завітали з вибуховим візитом на нафтотермінал у місті Туапсе Краснодарського краю. У результаті удару вражено танкер та інфраструктуру порту.

Не залишають без уваги Сили оборони України і ворожу енергетичну інфраструктуру. Зокрема, днями в місті Волгореченськ Костромської області РФ було завдано удару по Костромській ГРЕС - одній із найпотужніших електростанцій Росії.

