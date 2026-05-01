Морський термінал у Туапсе знову атакували дрони

На об'єкті спалахнула пожежа.

В ніч на 1 травня морський термінал у Туапсе в Краснодарському краї РФ знову атакували безпілотники, в результаті чого там сталося загоряння.

Атаку підтвердила місцева влада, зазначивши, що постраждалих немає.

Це вже 4-та атака українських дронів на цей морський порт за останні два тижні.

Ситуація в Туапсе

Протягом останніх двох тижнів у місті гасили масштабну пожежу на нафтопереробному заводі, яка виникла після трьох ударів українських дронів.

Місцева влада повідомляла про екологічну катастрофу, там випадали "нафтові дощі", у морі утворилася нафтова пляма.

А вчора українські спецслужби повідомили, що знову завдали ударів по об'єктах у Пермі, в результаті яких пошкоджено інфраструктуру одного з найбільших російських нафтопереробних заводів – "Лукойл-Пермнафтооргсинтез".

У ніч на 29 квітня дрони СБУ вразили нафтоперекачувальну станцію, розташовану поблизу Пермі – об’єкт знаходиться на відстані понад 1500 км від України.

А в ніч на 2 квітня дрони атакували нафтопереробний завод "Башнефть-Новойл" в Уфі (столиця Башкортостану). Тоді моніторингові канали повідомляли, що в районі НПЗ лунали потужні вибухи, а після них на об'єкті почалася сильна пожежа.

