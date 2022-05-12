Перша леді США поділилася враженнями про візит в Україну.

Перша леді США Джилл Байден звернулася до російського диктатора Володимира Путіна через розв'язану ним повномасштабну агресію проти України.

Своє звернення дружина американського президента розмістила в авторській колонці на CNN.

Джилл поділилася враженнями від спілкування з українськими біженцями в Словаччині та Румунії, а також в Ужгороді.

"Неможливо вийти із зони, де йде війна, не змінившись. Вам не потрібно бачити горе очима, тому що відчуваєш його серцем. Горе - це те, що прикриває обличчя, як вуаль", - повідомила перша леді США за підсумками зустрічі з українськими матерями.

За словами першої леді США, під час зустрічі з Оленою Зеленською та попросила її допомогти їй у наданні психологічної допомоги для українців, які постраждали від жорстокої путінської агресії.

"Вона розповіла мені про зґвалтування жінок і дітей і про багатьох дітей, які бачили, як розстрілювали і вбивали людей, як спалювали їхні будинки", - додала Байден.

"Пане Путін, будь ласка, припиніть цю безглузду і жорстоку війну", - звернулася дружина Байдена до російського диктатора.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня Україну відвідала перша леді США Джилл Байден. В Ужгороді вона зустрілася з першою леді України Оленою Зеленською, разом з якою відвідала школу, в якій розміщені переселенці.

Після зустрічі вона зізналася, що сила українців надихає весь світ.