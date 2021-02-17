Українська сторона повторно висловила стурбованість тим, що питання доступу інспекції МАГАТЕ для оцінки екологічного стану все ще не вирішено.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі заявляє, що Російська Федерація унеможливлює допуск інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на окуповані території Донбасу для оцінки екологічного стану.

Як повідомляється на Facebook-сторінці української делегації в ТКГ, сьогодні в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання на рівні глав делегацій.

Українська сторона наголошує, що зусилля домовитися про направлення інспекторів МАГАТЕ на тимчасово окуповані території в Донецьк і Луганськ поки не дали результату, оскільки російська сторона унеможливлює прийняття рішення ТКГ з цього питання.

"Борис Гризлов (представник РФ) не спромігся відповісти на пряме питання голови української делегації щодо допуску інспекції МАГАТЕ на окуповані території", - йдеться в повідомленні.

Українська сторона повторно висловила стурбованість тим, що питання доступу інспекції МАГАТЕ на тимчасово окуповані території все ще не вирішено. Відповідний запит керівництво організації надіслало в грудні 2020 року.

Також наголошується, що Україна залишає за собою право звертатися до світової спільноти, урядів та організацій з тим, щоб тиск на РФ посилювався, зазначена інспекція була проведена, а Україна змогла виконати свої зобов’язання в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї та Додаткового протоколу до цієї угоди.

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Екологічна катастрофа на Донбасі: що відомо

Україна просить Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направити на окуповану територію Донбасу експертів для оцінки екологічного стану.

Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що через кілька місяців на окупованих територіях Донбасу може статися екологічна катастрофа. "У 1979 році на території шахти "Юнком", яка сьогодні знаходиться на території тимчасово окупованого Донбасу, радянська влада здійснила ядерний вибух - 0,3 кілотонни в тротиловому еквіваленті. Після вибуху радіоактивну капсулу залишили в сухому стані та відкачували з шахти воду, щоб виключити потрапляння радіації на поверхню і в ґрунтові води", - сказав Резніков.

Він додав, що за наявною інформацією, окупаційні адміністрації РФ на Донбасі два роки тому припинили відкачування води з цієї шахти, і наразі радіоактивна вода надходить у шари ґрунту з питною водою. Також відбулося закриття десятків інших шахт, де було припинено відкачування води.

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Автор: Віталій Саєнко