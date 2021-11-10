Куліковський не зможе вийти на свободу після внесення застави.

Суд заарештував бойовика Дениса Куліковського ("Палич"), який керував в'язницею "Ізоляція" в окупованому Донецьку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Служби безпеки України.

Відповідне рішення ухвалив Приморський районний суд Маріуполя.

Куліковського арештували на 60 діб без права внесення застави.

Читайте такожГоловний кат в'язниці бойовиків "Ізоляція" розповів про свою сім'юЯк уточнили УНІАН у прес-службі Офісу генпрокурора, утримувати бойовика будуть у СІЗО СБУ в Києві.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада у Києві затримали бойовика Дениса Куліковського ("Палич"), який керував в'язницею "Ізоляція" в окупованому Донецьку.

За інформацією СБУ, він організовував та брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях ув’язнених громадян України.

Зловмисника затримали в рамках раніше відкритого кримінального провадження за 4 статтями Кримінального кодексу України: ст. 149 ("Торгівля людьми"); ст. 258-3 ("Створення терористичної групи чи терористичної організації"); ст. 260 ("Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань"); ст. 438 ("Порушення законів та звичаїв війни").

Довідка УНІАН. "Ізоляція" – це незаконна в'язниця, створена російською окупаційною владою на території однойменного культурного центру у Донецьку після захоплення міста у 2014 році.

За даними Офісу генпрокурора, у в’язниці "Ізоляція" в різний час утримували близько 3,5 тис. осіб, з яких 1,6 тис. – це цивільні особи.

За даними звіту Управління Верховного комісара ООН з прав людини, в "Ізоляції" в'язнів катують і піддають сексуальному насильству.

29 жовтня 2020 року керівнику "Ізоляції" заочно повідомили про підозру.

Автор: Антоніна Доломанжи