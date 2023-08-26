Окупанти намагаються зменшити частку перевезення по мосту і убезпечити свої війська від логістичного колапсу в разі його знищення.

Окупанти готуються до удару по Кримському мосту і перенаправляють поставки техніки на морські шляхи, повідомляє партизанський рух АТЕШ.

Зазначається, що останнім часом російські окупанти інтенсифікували перевезення вантажними кораблями через Керченську протоку. Вони перевозять техніку і все необхідне постачання для армії РФ.

"Зроблено це, ймовірно, з метою зменшити частку перевезення по мосту і убезпечити свої війська від логістичного колапсу в разі знищення моста. Вони напевно щось знають", - зазначають в АТЕШ.

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Удари по Кримському мосту - що відомо

Перший удар по Кримському мосту відбувся на початку жовтня 2022 року. А в липні цього року стався другий вибух на цьому мосту. В результаті обрушився проліт моста. Окупанти звинуватили в цьому Україну, тоді ж з'явилася інформація, що міст нібито був атакований надводними дронами.

У серпні в СБУ повідомили, що вдруге підірвали Кримський міст влітку цього року завдяки морським дронам-камікадзе, які є власною розробкою спецслужби, а сама операція готувалася спільно з ВМС України.

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