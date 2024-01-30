Оккупанти говорять про можливість повернення на правобережжя Херсонщини.

Російські окупанти продовжують тиск на правий берег України, заявляють про можливіть свого повернення туди. Про це сказала начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що російські окупанти, готуючи захоплений лівий берег Херсонщини до так званих березневих "виборів" президента Росії, вихваляються, що можуть повернутися на правий берег.

"Хоча, це зрозуміло, що це абсолютно невиконанна місія для них. Вони не зможуть цього зробити і за ландшафтними особливостями і через відсутність підтримки на тому самому правому березі. Немає в них таких сил та можливостей", - наголосила Гуменюк.

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При цьому розповіла, що ситуація залишається досить напруженою.

"Ворог не припиняє своєї активності, вишукує ті засоби і можливості, які може застосувати максимально ефективно. Намагається тиснути за допомогою дронових атак, як нічної із застосуванням "Шахедів", так і протягом усієї бойової доби", - сказала Гуменюк.

При цьому додала, що окупанти потужно використовують велику кількість FPV-дронів та дронів інших модифікація, з яких скидають осколкові боєприпаси. За її словами, б’ють прицільно по цивільному населення, зокрема, осколкові боєприпаси прилітають прямо на подвір'я людям.

Гуменюк зазначила, що ворог продовжує щоденні артилерійські обстріли Херсону.

"Намагається завдавати ударів по житлових кварталах, у напрямку обʼєктів критичної інфраструктури для того, щоб ускладнити життя мешканців правобережжя. Також застосував і керовані авіабомби в Бериславському районі", - розповіла вона.

При цьому зазначила, що в цьому районі майже усі домівки зруйновані або мають суттєві пошкодження, але ворог продовжує скеровувати туди авіабомби.

Російські атаки на Україну - деталі

Сьогодні вночі російські окупанти здійснили масовану дронову атаку на Миколаївщину та Херсонщину.

За даними Сил оборони півдня України, безпілотники були спрямовані зі східного узбережжя Азовського моря по південно-східних та центральних областях країни.

Зазначається, що силами підрозділів протиповітряної оборони півдня протягом майже трьох годин напруженої бойової роботи було знищено п’ять БпЛА типу "Shahed-131/136".

На Херсонщині є влучання в агропідприємство, а на Миколаївщині уламки збитого БпЛА влучили у вантажний автомобіль, що перевозив насіння соняшника. Його водій отримав поранення, автівка зайнялася. За даними очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, водій вантажівки отримав черепно-мозкову травму, його стан наразі стабільний.

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