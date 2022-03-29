Він також повідомив, що за сьогодні евакуйовані 150 мешканців, з них 20 дітей.

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що на території міста Ірпінь залишаються приблизно 3,5 тис. людей.

Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"На території міста залишаються приблизно 3,5 тис. людей. Дуже важко їх порахувати, тому що вони у приватному секторі і вони не відкривають, і вони не хочуть виїжджати. Ми їм стараємось пояснювати, але вони кажуть: "ви звільнили місто вже, ми віримо вам, віримо українській нашій армії, ви нас захистите". Але захистити ми можемо від орків у прямому бою, але від мін, від обстрілів, від "Градів", від артилерії, нажаль, ми захистити не можемо", - зазначив Маркушин.

Також він повідомив, що за сьогодні з Ірпеня вивезено 150 людей, із них 20 дітей.

"Сьогодні ми вивезли 150 людей,… із них 20 дітей, із них 10 маленьких", - сказав міський голова Ірпеня.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня Маркушин повідомив, що місто Ірпінь на Київщині було звільнене від російських окупантів. Він додав, що наразі триває зачистка міста.

Він також зазначив, що російські окупанти все ще обстрілюють місто з "Градів", тому повертатися до міста ще не можна, триває евакуація.