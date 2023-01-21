В Україну попрямують 300 кадіїв і імамів.

Лідер чеченських бойовиків Рамзан Кадиров прагне наростити свій вплив на тимчасово окупованих територіях України. Своїми діями він посилює напругу в Кремлі.

Такими висновками поділилися в Центр національного опору. У повідомленні ЦНС сказано: "Напередодні лідер чеченських найманців заявив, що понад 300 кадіїв (судді, які застосовують закони шаріату) і імамів планують пройти підготовку і відправитися в Україну. Фактично їх присутність у складі чеченських угруповань в Україні може свідчити про те, що Кадиров має намір, щоб чеченські сили виконували основну функцію "управління" на окупованих територіях".

На думку ЦНС, ручні "суди" Кадирова потрібні для двох завдань. Перша — це перешкоджати дезертирству в лавах окупаційного війська, а друга — легалізувати мародерство, яким активно займаються "кадирівці".

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Раніше в ЦНС вже розповідали, як Кадиров нарощує вплив на Донбасі. Його чеченські бойовики активно мародерствують в Луганській і Донецькій областях. А в Донецьку завжди знаходиться делегація з Чечні, яка стежить за роботою окупаційної адміністрації на користь Кадирова.

Дії "кадирівців" на війні в Україні

Згідно з численними відомостями від полонених рашистів, чеченські бойовики виконують в армії окупантів роль загороджувальних загонів. Вони перешкоджають дезертирству і ловлять втікачів з поля бою.

На початку січня один з окупантів підірвав себе гранатою в Запорізькій області. Це сталося через погрози "кадирівців", які вимагали грошей.

Приблизно в той же час один з мобілізованих рашистів повісився на території тимчасово окупованої Луганської області. Причиною стало зґвалтування "кадирівцями".

Сьогодні, 21 січня, аналітики ISW повідомили: "Кадиров може сподіватися використати кадіїв та імамів в Україні для створення соціальних умов для довгострокового переселення мусульманського населення Кавказу на окуповані території України, хоча немає незалежних доказів будь-яких таких планів".

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