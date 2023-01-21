Кадиров продовжує виправдовувати участь чеченських бойовиків у війні проти України релігійними мотивами.

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, ймовірно, хоче створити умови для заселення окупованих територій України мусульманським населенням, заявляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у новому звіті.

"Кадиров може сподіватися використати кадіїв та імамів в Україні для створення соціальних умов для довгострокового переселення мусульманського населення з Кавказу на окуповані території України, хоча немає незалежних доказів будь-яких таких планів", – вважають в ISW.

Аналітики акцентують, що Кадиров також продовжує спроби призначити чеченців для виконання адміністративних і правоохоронних функцій на окупованих територіях. Не виключають, що він також намагатиметься перетворити кадіїв на місцевих "суддів".

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"20 січня Кадиров опублікував кадри, на яких група чеченських богословів завершує навчання в російському Університеті спецназу в Грозному (Чечня), і зазначив, що понад 300 кадіїв (магістратів і суддів, які дотримуються законів шаріату) і імамів планують пройти подібні навчальні заходи та розгортання в Україні. Той факт, що чеченські кадії нібито будуть включені до чеченських підрозділів, які дислокуються в Україні, заслуговує на увагу — кадії зазвичай виконують судову роль у кримінальних і цивільних справах, і їхня присутність в Україні може свідчити про те, що Кадиров має намір залучити чеченські сили для виконання основних функцій управління на окупованих територіях", – зазначають аналітики.

Водночас в ISW акцентують, що Кадиров, який неодноразово виправдовував участь чеченських бойовиків у війні проти України виключно релігійними мотивами і заявляє про нібито боротьбу з "українським сатанізмом", продовжує це робити.

Зокрема, напередодні він обурювався через вимоги МО РФ до солдатів стосовно догляду за собою, та відстоював право чеченських бійців носити бороди.

"Кадиров поставив під сумнів обґрунтування вказівок Міністерства оборони Росії і сказав, що вони деморалізують бійців, які "ведуть священну війну", – наголосили аналітики.

Роль Чечні у війні РФ проти України

Аналітики ISW раніше повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін гостро потребує підтримки чеченських бойовиків для продовження кривавої війни проти України. Вони виконують функції загороджувальних загонів та отримують "особливі завдання", як ліквідація Зеленського.

Кадиров збирався відправити на війну близько чверті населення – 300-400 тисяч чоловіків. На кінець вересня лідер Чечні сповіщав про залучення лише 20 тисяч осіб і називав це "перевиконанням плану мобілізації на 254%".

Раніше стало відомо, що у Чечні чоловіків, які відмовляються їхати воювати в Україну, шантажують викраденням рідних та катуваннями. Також в Чечні працюють вербувальні центри.

Активну участь чеченців у війні проти України Кадиров обґрунтовував, зокрема, тим, що нібито війська РФ борються із "сатаністами" та "шайтанами" в Україні, тож мусульманам варто приєднатися, щоб "захистити Коран та пророка Мухаммеда".

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