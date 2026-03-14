Коли закінчиться війна в Україні: командир полку 'Ахіллес' назвав рік

Якщо Україна вистоїть, то мирну угоду буде підписано на значно вигідніших умовах, вважає Федоренко.

У 2026 році можуть відбутися найбільш жорсткі бойові дії на лінії фронту. Таку думку висловив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко в етері "Армія Медіа".

"Якщо оцінювати можливості Російської Федерації фінансово-економічні й загалом потенціал їхньої країни. Я можу помилятися. Але з ознак, які є, видається так, що 2026 – це рік фінальних, найбільш жорстких битв, які будуть розгортатися в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, та Харківській областях. 2027 рік, перша половина, почнеться спадання інтенсивності ведення бойових дій і потім з'явиться ота сама передумова (для завершення війни, – УНІАН)", – сказав Федоренко.

Він додав, що Україні важливо вистояти в цей період. І якщо вдасться – на переговорах позиція РФ може бути іншою.

Відео дня

"У нас є потенціал для того, щоб встояти. І коли ми вистоїмо, тоді буде підписано мирну угоду на тих умовах, які дозволять нам зберегти державність, зробити країну процвітаючою. І з плином часу в політико-дипломатичний спосіб повернути ті території, які є нашими за визначенням. Бо диктаторська влада Путіна, вона вже хитається і він не безсмертний. Про це треба пам'ятати", – додав Федоренко.

Мирні переговори: важливі новини

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що через війну на Близькому Сході мирні переговори, які мали відбутися наступного тижня – перенесено. За його словами, США пропонують провести переговори на своїй території, оскільки посадовці Вашингтона не можуть покидати країну на тлі війни з Іраном. Тоді як РФ пропонує як майданчик Туреччину чи Швейцарію.

Тим часом у Росії заявили, що Москва "зберігає надію" на проведення нового раунду тристоронніх переговорів щодо завершення війни в Україні. Водночас речник Путіна Пєсков також підтвердив, що наразі немає чіткої дати та часу наступної зустрічі.

