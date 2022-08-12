РФ хоче контролювати переміщення персоналу оборонних підприємств.

Росія проводить приховану так звану "промислову мобілізацію" серед оборонних компаній. Також Кремль посилив контроль за підприємствами, які виготовляють зброю.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, компанія "Ростех" з початку серпня заборонила керівникам та частині звичайних робітників йти у відпустки. У деяких оборонних підприємствах для всього персоналу відпустки перенесли на невизначений термін.

Також воєнно-промислова комісія РФ, яку очолює Володимир Путін, збирається змінити державне оборонне замовлення на 2022 рік. Кремль планує збільшити витрати на 600-700 млрд рублів, а затвердити зміни - вже на початку вересня.

Розвідка поясняє, що керівництво РФ хоче контролювати переміщення персоналу оборонних підприємств. Це пов'язане з недавніми гучними справами зі звинуваченням у державній зраді представників наукових кіл Росії.

Варто зазначити, що до державної компанії "Ростех" входять понад 800 компаній. Вони виконують понад 40% всього держзамовлення та пріоритетних приватних замовлень.

Як відомо, Росія почала відчувати значний дефіцит БМП через великі втрати в Україні. Тому окупанти почали позичати броньовики у білорусів.

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