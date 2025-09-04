Аналітики прогнозують, що у вересні ситуація навколо цього міста буде загострюватися.

Відеокадри, на яких показано російський триколор у місті Куп'янськ є пропагандою Кремля. При цьому є підстави вважати, що ситуація навколо міста ускладнюватиметься.

Про це заявили аналітики проєкту DeepState, які вивчили ситуацію в місті. Вони пояснили, що на відео був зафіксований росіянин з прапором на околиці міста. Там він перебував безперешкодно деякий час. Але цікавий той факт, що сама зйомка відео велася з різних точок і всі з них у сірій зоні.

При цьому аналітики зазначили, що хоча 10 корпус пізніше показав кадри уражень деяких окупантів на північних околицях міста в сірій зоні, але робити висновки повного знищення ворога доволі зарано.

Відео дня

У проєкті заспокоїли, що наявність противника на північних околицях Куп'янська не є новиною. Росіяни постійно намагаються просочуватися в місто і намагаються закріпитися хоча б на околицях, щоб збільшити свою кількісну присутність для подальшого просування.

Але, як зазначили у проєкті, бійці Сил Оборони стараються множити ці спроби на нуль, але перевага ворога у піхоті дається взнаки.

Загалом аналітики зауважили, що дана історія з російським прапором не поодинокий випадок і ситуація має масштабніший характер.

"Наразі здійснюються активні спроби штурмових дій групами піхоти росіян, які своїми зусиллями намагаються зупинити українські військові", - йдеться у повідомленні.

Аналітики попередили, що у вересні розмови про Куп'янськ виникатимуть часто, бо противник наблизився впритул і активно прощупує слабкі місця, які він вже в деякій мірі виявив, а розвивати успіхи вони беруться миттєво.

Ситуація навколо Куп'янська

Над Куп'янськом зараз величезна загроза, оскільки росіяни зібрали там велику кількість своїх резервів, щоб намагатися прорватися в місто, сказав офіцер ЗСУ Андрій Ткачук.

А в кінці травня начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомляв, що 90% міста Куп’янськ зруйновано або пошкоджено.

Ситуацію у місті він назвав критичною, адже "ворог щодня нищить громаду, кидаючи неймовірну велику кількість керованих авіаційних бомб, артилерії, реактивних систем залпового вогню".

Вас також можуть зацікавити новини: