Вона знову загорілася.

Ввечері у понеділок, 20 січня, російську нафтобазу у Воронезькій області знову атакували безпілотні літальні апарати.

Губернатор регіону Олександр Гусєв написав у своєму Telegram-каналі, що російські сили протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби "виявили, знищили та подавили" кілька безпілотників у Ліскінському районі області:

"Унаслідок падіння одного з безпілотників на територію нафтобази сталося нове загоряння. Постраждалих немає. Пожежні та оперативні служби продовжать гасіння, щойно це буде безпечно".

Російські Telegram-канали повідомляють, що горить нафтобаза у селищі Лиски, яку раніше вже успішно атакували українські ударні дрони.

Відео дня

Удар по нафтобазі Лиски

Нагадаємо, що попередні вибухи на нафтопереробному об'єкті у Воронезькій області лунали 15 січня. Доволі швидко стало відомо про початок пожежі.

Наступного дня у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про ураження нафтобази "Ліскінська", на якій окупанти зберігали пальне для своє армії.

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