Кремль обурений, що бійці "самостійно" вирішують, чи відкривати вогонь у відповідь на обстріли найманців Росії, коли це створює загрози життю.

Заступник глави Адміністрації Путіна Дмитро Козак надіслав учасникам «нормандських» перемовин лист, у якому, зокрема, йдеться про заборону Збройним силам України відкривати вогонь у відповідь на обстріли бойовиків.

Про це пише російський Интерфакс.

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Лист Козак відправив Франції, Німеччині та Україні. Узгодити та підписати умови Росії повинні не пізніше 22 березня.

Москва вимагає від Києва привести у відповідність липневу заяву Міноборони України до узгоджених в тому місяці заходів з припинення вогню «без будь-яких винятків та інтерпретацій».

Зобов’язання, з-поміж іншого, передбачали відкриття вогню у відповідь «лише за наказом керівництва Збройних сил України чи бойовиків після невдалої спроби використовувати наявні механізми з реагування на порушення «тиші».

Москва скаржиться, що в червні Міноборони таки дозволило бійцям начебто самостійно ухвалювати рішення про відкриття вогню у відповідь у випадку порушення противником режиму «тиші» чи створення загрози життю.

Ситуація на Донбасі: подробиці

Бойовикам в Донецькій області дали дозвіл відкривати "попереджувальний вогонь" на придушення і знищення вогневих точок противника.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі розцінила цю заяву як загрозу одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню і загрозу зриву виконання Мінських домовленостей.

4 березня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що українська сторона повинна залишатися прихильницею Мінських домовленостей і висловив "стурбованість" посиленням напруженості на лінії зіткнення на Донбасі.

У зв'язку з цим в МЗС України закликали Росію припинити перекладати відповідальність за виконання Мінських угод на інших і почати виконувати взяті на себе мирні зобов'язання.

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Автор: Яна Ставська