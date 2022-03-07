Вона також назвала три поточні завдання для українського суспільства.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що "друга армія світу" несе величезні втрати і не може виконати поставлені перед нею завдання.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"12-й день війни... Друга армія світу, як вони себе називали, несе величезні втрати і не може виконати поставлені перед нею задачі. Якщо ми зупиняємо другу, то ми - перші", - наголосила Маляр.

За ці дні, додала вона, стало очевидно, що Україна і наше суспільство добре загартовані війною.

"Ми вміємо воювати, ми вміємо забезпечувати свою армію, ми вміємо організувати волонтерський рух та стати в стрій. Усього за декілька днів ми централізовано розгорнули територіальну оборону, добровольчий рух - добровольчі формування територіальних громад, волонтерську допомогу. Ми, кожен на своєму місці, організовано робимо все для перемоги. Ніякого хаосу немає", - зауважила представниця міністерства.

Вона констатувала, що наша боротьба складна та виснажлива, є втрати, адже "ціна свободи висока".

"Але наше суспільство таке ж міцне, як і наша армія. За ці дні ми показали всьому світу - "не влізай сюди, бо вб'ють". Наші задачі зараз такі: дотиснути ворога; стати сильним тилом для нашої армії; не схибити пам'ять загиблих, які вже віддали життя за Україну", - наголосила Маляр.

Вас також можуть зацікавити новини: