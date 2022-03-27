Обстріл відбувся біля Чернігова 26 березня.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків потрапив під обстрілами на під’їзді до Чернігова, куди доставляли гуманітарну допомогу.

Про це він повідомив у відеозверненні.

"Ми були обстріляні. Ворог обстріляв нашу машину. Слава богу, всі живі, декілька наших хлопців поранені", - сказав він та подякував пораненому водієві Андрієві.

За його словами, обстріл відбувся біля Чернігова 26 березня.

"Обстріл був майже перед самим Черніговом, перед переправою, де був обстріляний фактично журналіст "1+1" Цаплієнко. Ми старались передати спеціальний зв’язок і гуманітарну допомогу", - додав Марцінків.

Раніше повідомлялося, що в Чернігові росіяни свідомо обстрілюють мирних жителів. Поки відомо про близько 200 убитих городян.

В Чернігові бути відсутнім електропостачання, теплопостачання та водопостачання через ураження об'єктів критичної інфраструктури та активних бойових дій.

25 березня в оточений Чернігів волонтери надіслали вантаж гуманітарної допомоги.

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