Попри те, що українська сторона постійно контактує з представниками організації, наразі невідомо, яких полонених росіянами українців відвідав МКЧХ.

Українська сторона не знає, яких саме українських полонених, утримуваних в РФ, відвідали представники Міжнародного комітету Червоного хреста.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів, що наразі намагається самотужки верифікувати інформацію, оприлюднену МКЧХ.

"Нічого не відомо... Особисто мені вони не повідомляли. При тому, що я з ними спілкуюся кожного тижня. … Перша інформація, що їх російська сторона допустила до українських військовополонених. І друге – що вони налагодили співпрацю, що тепер можна буде отримати листи від українських військовополонених. Поки у мене як у омбудсмена, який з ними спілкується кожного дня, немає підтвердження ні першої інформації, ні другої", – наголосив він.

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Лубінець також зауважив, що робота МКЧХ викликає багато запитань. І, на його переконання, організація має "змінитись або зникнути".

"Їх не допускає російська сторона до українських військовополонених, і вони з цим нічого не хочуть робити, на мій погляд, вони публічно це не засуджують. Вони не шукають нові підходи, вони не залучають якихось нових партнерів, вони не намагаються тиснути на країну, яка не виконує Женевської конвенції. Отже, мандат не виконується. Тут або ви міняєте свою роботу, свої підходи, або ви зникаєте", – наголосив омбудсмен.

Робота МКЧХ із українськими полоненими

8 грудня Міжнародний Комітет Червоного Хреста заявив, що отримав доступ до українців, взятих росіянами в полон. Нібито минулого тижня був один дводенний візит до українських військовополонених, а цього тижня — ще один.

При цьому організація уникнула згадки про те, що Росією блокується доступ до військовополонених. Які саме об'єкти, на яких росіяни утримують полонених, були відвідані, також не інформували.

Водночас повідомили, що у МКЧХ змогли передати полоненим книги, засоби особистої гігієни, ковдри і теплий одяг, а також отримали короткі повідомлення від полонених до їхніх родичів.

Раніше у МКЧХ заявляли, що з лютого працюють над отриманням доступу для перевірки умов та поводження з військовополоненими, однак не можуть силоміць проникнути в місце утримання під вартою чи інтернування. Організація також заявила, що "розділяє розчарування" від того, що у неї немає доступу до українських військовополонених. Водночас в МКЧХ проігнорували заклик України приєднатися до української делегації при спробі відвідати Оленівку на Донеччині – одне з місць, де окупанти утримують українських полонених.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що Україна не бачить готовності МКЧХ працювати над захистом українських полонених.

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