На її думку, до цього потрібно готуватися вже сьогодні.

На третій рік повномасштабної війни потрібно бути реалістами та розуміти, що воювати будуть всі.

Про це в інтерв’ю ТСН заявила військова Аліна Михайлова. "Історії про те, що хтось не хоче йти в армію, - всі будуть воювати, хочеш ти цього чи не хочеш. Потрібно змиритися з тим. У нас сьогодні дуже багато анкет до батальйону, ми зараз проводимо мобілізацію, від хлопців 20-21 років, 18 років. Воювати будуть всі. Питання, що поки сьогодні у вас є можливість обрати, з ким ви будете воювати, тобто це батальйон, підрозділ, рота, де ви розумієте, що там є хоча б якийсь стержень та цінність вас як людини", - сказала військова.

На її думку, до цього потрібно готуватися вже сьогодні.

"Давайте вже на третій рік повномасштабної війни будемо реалістами, будемо говорити, що воювати будуть всі. І ти зараз маєш готуватися, обирати підрозділ, йти до свого ТЦК, подавати документи, вступати проходити КМБ та готуватися. Інших варіантів немає і не буде. Інший варіант, що ми тоді програємо війну", - вважає вона.

Також Михайлова зазначила, сьогодні є великий дефіцит кадрових військових.

"Якщо ви запитаєте у офіцерів, кого не вистачає, вони скажуть, що, звичайно, не вистачає піхоти, але він скаже, не вистачає і молодшого офіцерського складу, командирів. На них просто немає людей. Тому що кадрового резерву немає", - заявила вона.

Мобілізація в Україні

Герой України, воїн "Азова" Лев Пашко солідарний з тим, що треба мобілізовувати з 18-ти років, оскільки "ніхто не народжений для війни". За його словами, потрібно покращувати військові інституції підготовки особового складу, розвивати навчальні центри.

Водночас, командир 1-го механізованого батальйону Третьої окремої штурмової бригади (ОШБр) ЗСУ з позивним "Бот" різко висловився про мобілізаційний вік в Україні.

На його думку, у 25 років чоловік - це "вже дядько", тому знизити граничну норму слід до 22 років. Про це захисник України сказав в інтерв'ю українській журналістці Яніні Соколовій.

"Про 25 років - взагалі смішно. 25 років - це що? Це дорослий чоловік, вже дядько. Ну за фактом, ну в сенсі? До 22 треба знижувати взагалі рівень. Які 25? Ну це дядько вже", - заявив він.

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