До навчань було задіяно батальйон морської піхоти, посилений танковою ротою та підрозділом вертольотів армійської авіації.

На одному з полігонів бойової підготовки, поблизу адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, відбулися батальйонні тактичні навчання з бойовою стрільбою та залученням авіації.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

До навчань було задіяно батальйон морської піхоти, посилений танковою ротою та підрозділом вертольотів армійської авіації.

За легендою навчань передовий підрозділ за підтримки армійської авіації дав відсіч загону морської піхоти умовного противника, що намагався прорвати оборону. Крім того морські піхотинці за підтримки танків і артилерії унеможливили просування основних сил противника вглиб оборони.

Успішно виконавши бойову задачу, військові здійснили рейдові дії, зайняли панівні висоти та відкинули сили умовного противника.

"Дані тактичні навчання є невід’ємною складовою процесу підтримання боєздатності підрозділів", - зазначив командувач об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

В ході тренувань особовий склад отримав практику ведення бою, а командири всіх ланок відпрацювали взаємодію в умовах наближених до бойових.

За словами командувача, головна їхня мета полягала у тому, щоб кожен на своєму місці приймав своєчасні та обґрунтовані рішення. Саме тому, нагальним аспектом даних навчань була перевірка рівня підготовки офіцерів, сержантів та солдат, а також формування у них високих морально-психологічних якостей.

"Треба відмітити, що протягом всіх маневрів деякі моменти корегувалися та вносились поправки командирам. Але для цього й існують навчання, аби у справжньому бою уникнути помилок. Військові, що брали участь у тренуванні, з поставленими завданнями впоралися. Мета тренування досягнута", - підкреслив Наєв.

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Автор: Віолетта Орлова