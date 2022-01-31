В результаті обстрілу на частині сходу України чоловіка поранено у стегно.

У понеділок вдень, 31 січна, бойовики обстріляли околиці міста Світлодарськ Донецької області, поранено місцевого мешканця, 1953 року народження, який рибалив на Вуглегірському водосховищі.

Збройні формування Росії близько 11:30 з боку захопленого селища Лозове випустили п’ять черг у бік Світлодарська з автоматичної зброї, йдеться на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

За його даними, у результаті обстрілу чоловіка поранено у м’які тканини правого стегна, поранення наскрізне.

"…Силами медичного підрозділу однієї з механізованих бригад Збройних сил України чоловіка доправлено до Світлодарської міської лікарні…", – йдеться в повідомленні.

Читайте такожРосійські окупанти поранили на Донбасі українського військовогоБойовики на Донбасі вже не раз обстрілювали мирні населені пункти. Зокрема, у середині листопада 2021 року супротивник відкрив вогонь по селищу Невельське Донецької області, були знищені будинки, під завалами опинилися люди.

Нагадаємо, бойовики захопили частину Донбасу у 2014 році й створили так звані "ДНР" та "ЛНР". Бойовиків підтримала Росія. На Донбас також вдерлися російські війська. Влада РФ не визнає вторгнення в Україну й називає себе "посередником" у розв’язанні конфлікту.

Для розв’язання конфлікту на Донбасі було підписано Мінські угоди. Вже не раз ухвалювалися домовленості про припинення вогню. Сторони звинувачують одна одну в порушенні "тиші".

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