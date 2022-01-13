Наразі стан військового задовільний, він перебуває у лікарні.

На Донбасі за добу з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, одне з застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру ООС. Зокрема, у бік Причепилівки противник двічі відкривав вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Новозванівки окупанти обстрілювати позиції українських військових з мінометів калібру 120 мм.

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"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - зазначається у повідомленні.

Крім цього, станом на 7 годину ранку, 13 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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