Станом на 16:00 російські окупаційні війська 32 рази порушили режим припинення вогню, з них 31 - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

На Донбасі український військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник прес-служби Об'єднаних сил Павло Ковальчук.

"Сьогодні станом на 16:00 з боку російських окупаційних військ зафіксоване 32 порушення режиму припинення вогню, із них 31 - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - розповів він.

За даним прес-служби ОС, противник задіяв артилерійські системи калібру 152 та 122 мм, міномети калібру 120 та 82 мм, протитанкові керовані ракети та безпілотники для скидання пострілів ВОГ-17, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав бойове травмування. Стан його здоров'я - задовільний. Ще один воїн отримав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому предметі. Стан його здоров'я - важкий", - додав Ковальчук.

За його словами, обох військовослужбовців евакуювали до лікувальних закладів.

Як повідомляв УНІАН, десятки культурних і громадських діячів Росії підписали відкритий лист про неприйняття війни проти України. Вони підкреслюють, що люди охоплені жахом через можливість нового витка війни між Росією і Україною.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на кордонах України налічують 127 тисяч осіб наземного компонента РФ, а з морською та авіаційною компонентою – 147 тисяч російських військових.

Також Резніков заявив, що Росія не сформувала ударних угруповань ні в одному місці, де вони оточили Україну.

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