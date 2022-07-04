Ще 25 людей дістали поранення.

За минулу добу окупанти вбили 9 мирних жителів Донецької області, серед загиблих - двоє дітей.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 3 липня росіяни вбили 9 мирних жителів Донеччини: шістьох у Слов'янську та по одному в Авдіївці, Бахмуті та Зайцевому. Серед загиблих двоє дітей - у Слов'янську та Зайцевому. Ще 25 людей дістали поранення", - розповів він.

Кириленко при цьому наголосив, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, окупанти завдали масованих ракетних ударів в районі Вуглегірської ТЕС Донецької області. За підтримки артилерії ворог веде наступальні дії в районах населених пунктів Василівка, Берестове, Спірне, Клинове та Майорськ, але успіху не має.

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