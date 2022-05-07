 АрміяInform

На Харківщині російські окупанти обстріляли населені пункти трьох громад.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

"Окупанти продовжили обстрілювати мирних мешканців Харківщини. Сьогодні ворог обстріляв населені пункти Чугуївської, Золочівської, Красноградської громад", - зазначив він.

За словами Синєгубова, із окупованих Руських Тишок до Харкова медикам екстреної допомоги вдалося вивезти трьох поранених цивільних, їм надають всю необхідну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня російські окупанти вкотре обстріляли Богодухів на Харківщині, унаслідок чого згоріли чотири вантажівки та пошкоджені дев'ять автомобілів.

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