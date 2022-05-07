Із окупованих Руських Тишок до Харкова медикам екстреної допомоги вдалося вивезти трьох поранених цивільних.

На Харківщині російські окупанти обстріляли населені пункти трьох громад.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

"Окупанти продовжили обстрілювати мирних мешканців Харківщини. Сьогодні ворог обстріляв населені пункти Чугуївської, Золочівської, Красноградської громад", - зазначив він.

За словами Синєгубова, із окупованих Руських Тишок до Харкова медикам екстреної допомоги вдалося вивезти трьох поранених цивільних, їм надають всю необхідну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня російські окупанти вкотре обстріляли Богодухів на Харківщині, унаслідок чого згоріли чотири вантажівки та пошкоджені дев'ять автомобілів.

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