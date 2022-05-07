Минулої ночі російські окупанти в черговий раз обстріляли Краматорськ. В результаті бомбардувань було пошкоджено багато житлових будинків та інших будівель. Двоє громадян отримали поранення.
Про удари по Краматорську розповів мер Олександр Гончаренко в офіційному Telegram-каналі міської ради.
"Черговий нічний авіаракетний обстріл Краматорська. Приватний сектор — зазнали пошкоджень понад 15 будинків, багатоквартирний будинок, заклад культури, магазин та інфраструктура. Поранено жінку та чоловіка", — повідомив Олександр Гончаренко.
Нагадаємо, останнім часом окупанти стали частіше обстрілювати Краматорськ. Два дні тому ворог завдав масованого ракетного удару по місту. В результаті бомбардування були пошкоджені 810 квартир в 32 багатоповерхових будинках. На щастя, обійшлося без жертв, проте поранення отримали відразу 25 осіб.
Минулої ночі і вранці росіяни також завдали ударів по Краснограду, Лиману, Сковородинівці та іншим населеним пунктам. Через бомбардування загинули люди і був зруйнований Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди.
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