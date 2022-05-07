Росіяни пошкодили 15 приватних будинків, одну багатоповерхівку та інші будівлі.

Минулої ночі російські окупанти в черговий раз обстріляли Краматорськ. В результаті бомбардувань було пошкоджено багато житлових будинків та інших будівель. Двоє громадян отримали поранення.

Про удари по Краматорську розповів мер Олександр Гончаренко в офіційному Telegram-каналі міської ради.

"Черговий нічний авіаракетний обстріл Краматорська. Приватний сектор — зазнали пошкоджень понад 15 будинків, багатоквартирний будинок, заклад культури, магазин та інфраструктура. Поранено жінку та чоловіка", — повідомив Олександр Гончаренко.

Нагадаємо, останнім часом окупанти стали частіше обстрілювати Краматорськ. Два дні тому ворог завдав масованого ракетного удару по місту. В результаті бомбардування були пошкоджені 810 квартир в 32 багатоповерхових будинках. На щастя, обійшлося без жертв, проте поранення отримали відразу 25 осіб.

Минулої ночі і вранці росіяни також завдали ударів по Краснограду, Лиману, Сковородинівці та іншим населеним пунктам. Через бомбардування загинули люди і був зруйнований Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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