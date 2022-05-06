В області окупанти та їхні колаборанти зайняті підготовкою до 9-го травня.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко зазначає, що на Херсонщині російські окупанти намагаються підкуповувати та залякувати місцевих жителів.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації в області, Самойленко зауважив: "Ми на сьогодні бачимо намагання окупантів якимось чином підкупити наших людей, залякати їх. Зробити так, щоб вони повірили в те, що наміри окупантів змінилися і вони хочуть зробити для них якесь благо".

Так, наголосив він, ситуація "дуже важка".

"Обстановка в місті (Херсоні - УНІАН) більш-менш спокійна. Чого не скажеш про обстановку в деяких районах області, в яких ми маємо навіть абсолютно заблоковані села, які знаходяться на лінії розмежування бойових дій, і неможливість підвозити туди навіть волонтерським шляхом якихось харчів, медикаментів, інших речей", - сказав Самойленко.

Крім того, він зауважив, що нині в області окупанти та їхні колаборанти зайняті підготовкою до 9-го травня.

"Це вивчення гасел, пісень, танців. Але на сьогодні навіть акторів вони змушені завозити з Криму або з інших регіонів. Тому що херсонські актори не погоджуються брати участь в цих фантасмагоріях", - розповів голова облради.

Як повідомляв УНІАН, міський голова Херсона Ігор Колихаєв повідомив, що до 11 травня на блок-постах Херсона окупанти планують повністю заблокувати рух для цивільних.