Рашисти не припиняють масованих артилерійських обстрілів мирних населених пунктів області, а за останню добу викрали в регіоні чотири людини.

Російські військові в тимчасово окупованій Херсонській області здійснюють численні злочини. За останню добу Нацполіція відкрила 21 кримінальну справу.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП області в Facebook.

За даними правоохоронців, після захоплення Херсона росіяни розікрали і знищили майно мережі ломбардів: сума збитку становить 800 тисяч гривень.

Відео дня

Крім цього, в Миловском сільській раді загарбники викрали службовий автомобіль Центру первинної медико-санітарної допомоги, через що жителі п'яти сіл не можуть вчасно отримати невідкладну медичну допомогу.

У Чорнобаївці п'яні російські військові підпалили кафе-магазин. Будівля і все майно в ньому знищено.

У поліції додали, що окупанти не припиняють масованих артилерійських обстрілів мирних населених пунктів області, а за останню добу викрали в регіоні чотири людини.

Нагадаємо, раніше російські окупанти вкрали в Херсоні найвідомішу в Україні баржу. На ній щороку перевозили кавуни до Києва.

Вас також можуть зацікавити новини: