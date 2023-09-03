Серед постраждалих 9-річна дитина.

Сьогодні ввечері загарбники завдали потужного удару по Херсонщині, є загиблі та поранені.

Як повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, близько 18:00 окупанти обстріляли житлові будинки у Білозерці.

"Під ворожий удар потрапила родина. На жаль, 35-річний чоловік загинув на місці. Його 36-річна дружина та 9-річна дочка – поранені і шпиталізовані до лікарні. Також травми обличчя отримав 37-річний місцевий житель", - розповів посадовець.

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Також, за його словами, ворог вдарив і по мікрорайону Корабел у Херсоні. З уламковими пораненнями передпліччя до лікарні доставили 77-річного херсонця.

Крім того, за минулу добу, 2 серпня, противник здійснив 79 обстрілів Херсонщини, випустивши 510 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА, авіації та ЗУ-23.

"По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; релігійну споруду в місті. Через російську агресію загинула людина загинула, ще 6 дістали поранення", - додав Прокудін.

Обстріли Херсонської області

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Росія вдарила з авіації по Бериславському району Херсонщини – окупанти випустили керовані авіабомби про Одрадокам’янці та влучили у приватні будинки.

Від отриманих травм загинув 43-річний чоловік, ще одну людину госпіталізували у тяжкому стані. Також постраждав 57-річний чоловік, який отримав множинні осколкові поранення.

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