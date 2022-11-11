11 листопада зрадникам повідомили, що 12 листопада їм потрібно "евакуюватися".

На тлі успіхів ЗСУ на правому березі Дніпра, рашистам на лівому березі стає "тривожно". Після того, як захисники України зайшли до Херсона, окупанти вирішили тікати та рятувати колаборантів у Новій Каховці.

Як повідомляє Центр національного спротиву, росіяни планують вивозити зрадників. "Евакуацію" вони запланували на 12 листопада.

"Місто розташоване на лівому березі Дніпра, навпроти Берислава. Сьогодні працівникам окупаційної адміністрації повідомили, що 12 листопада вони з родинами будуть евакуйовані з міста у бік Арабатської стрілки", - йдеться у повідомленні.

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Також повідомляється, що рашисти хочуть "евакуювати" родичів зрадників й працівників "управління праці та соціальної політики" окупаційної "адміністрації". Для цього вони навіть виділили два автобуси.

У Центрі спротиву наголошують, що кожен колаборант не уникне покарання. Усі зрадники будуть відповідати за свої злочини згідно з законодавством України.

Деокупація Херсонщини: нові успіхи ЗСУ

11 листопада з'явилися фото, на яких можна було побачити жителів Херсона, які з прапорами України зустрічали українських військових. Згодом у ГУР МО підтвердили, що наші військові заходять в окупований з початку березня Херсон.

Зеленський прокоментував інформацію про Херсонщину та зазначив, що сьогоднішній день стане історичним:

"Ми повертаємо Херсон. Станом на зараз наші оборонці – на підступах до міста, залишається ще зовсім трохи і починаємо заходити. Але спеціальні підрозділи вже у місті. Херсонці чекали. Ніколи не відмовлялись від України. Надія на Україну завжди виправдовується – і Україна завжди повертає своє", – наголосив президент у вечірньому зверненні.

Як зазначив Данілов, відхід росіян на Херсонщині відбувся під натиском ЗСУ.

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