Знищено 24 одиниці військової техніки противника, зокрема дев'ять ББМ, чотири артилерійські системи та міномети, 11 одиниць автомобільної техніки.

На Таврійському напрямку українські військові протягом минулої доби знешкодили ще понад 200 російських окупантів, знищили понад 20 одиниць їхньої техніки.

"Протягом минулої доби ворог 18 разів атакував наші позиції та здійснив 639 обстрілів, завдав 6 ракетних та 12 авіаударів. Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1328 вогневих завдань", - повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

За словами командувача, за останню добу втрати ворога склали 234 особи (безповоротні - 62, поранені - 171), знищено 24 одиниці військової техніки противника. Зокрема, як зазначив Тарнавський, було знищено дев'ять ББМ, чотири артилерійські системи та міномети, 11 одиниць автомобільної техніки.

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"Також було знищено три склади боєприпасів та один пункт управління ворога", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, авіація сил оборони протягом минулої доби завдала два удари по пунктах управління, дев'ять ударів по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабної війни станом на ранок 24 серпня 2023 року орієнтовно склали 259 160 осіб.

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