Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Українською авіацією було нанесено п'ять ударів по опорних пунктах, скупченню озброєння та техніки окупантів в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування "Південь".

Зазначається, що обстановка в операційній зоні стабільно напружена, але контрольована.

"Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, надаючи перевагу тактиці контрбатарейної боротьби та авіаційних ударів", - мовиться у дописі.

Окупанти протягом дня тричі намагалися вести штурмові дії за підтримки танкового вогню в напрямку Андріївки, Широкого та Олександрівки. Проте успіху вони не мали і з втратами ретирувалися.

"Ворожа штурмова авіація та гелікоптерні пари 7 разів атакували наші позиції вздовж лінії зіткнення та вивільнені населені пункти", - зауважили у Командуванні.

Крім того, прагнучи руйнувати інфраструктуру Миколаївщини та психологічно тиснути на мешканців Одещини, ворог з літака Су-35, з напрямку Чорного моря, атакував ракетою Х-59 західну частину Миколаївської області. Втрат та руйнувань немає.

"У відповідь нашою авіацією нанесено 5 ударів по опорних пунктах та скупченню озброєння та техніки в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах", - повідомили у ОК "Південь".

Підтверджені втрати ворога складають 46 окупантів, 15 одиниць броньованої, інженерної та автомобільної техніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

"Серед 11 кораблів та катерів ворожого флоту, які курсують вздовж узбережжя Криму до Новоросійська, на бойовому чергуванні залишаються два носії крилатих ракет типу "Калібр" та один великий десантний корабель", - йдеться у повідомленні.

Як писав УНІАН, раніше українські захисники на Херсонщині спопелили рашиську реактивну систему залпового вогню "Град" та польовий склад боєприпасів до системи.

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