На тлі втрат у війні з Україною в Росії готуються до майбутньої поразки своїх військ. Попри це, РФ продовжує набирати солдат.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він поінформував, що мобілізація в Росії не припиняється, і є ознаки того, що готуються нові, потужніші хвилі, форми, методи, системи обліку.
"Йдеться вже і про 17-річних на окупованих українських територіях, яким не дають можливості уникнути мобілізації, потрапивши закордон. Ця війна торкнеться кожного в Росії, вони мають зрозуміти, що уникнути її, не поваливши режим та не відійшовши з окупованих територій, не вдасться", – заявив представник ГУР МО України.
Мобілізація в РФ
Як повідомляв УНІАН, за даними розвідки, у Росії створюють єдину електронну базу даних військовозобов'язаних, головна мета проекту - мати автоматизовану систему обліку та контролю осіб, які підлягають мобілізації.
Також стало відомо, що російські окупанти проводять підготовчі заходи до чергової хвилі прихованої мобілізації. Військовий експерт Денис Попович вважає, що у січні в Росії почнеться загальна мобілізація.
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, з 24 лютого, українські військові ліквідували понад 93 тис. російських окупантів.