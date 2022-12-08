Водночас, мобілізація в Росії не припиняється, і є ознаки того, що готуються нові, потужніші хвилі, форми, методи, системи обліку.

На тлі втрат у війні з Україною в Росії готуються до майбутньої поразки своїх військ. Попри це, РФ продовжує набирати солдат.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він поінформував, що мобілізація в Росії не припиняється, і є ознаки того, що готуються нові, потужніші хвилі, форми, методи, системи обліку.

"Йдеться вже і про 17-річних на окупованих українських територіях, яким не дають можливості уникнути мобілізації, потрапивши закордон. Ця війна торкнеться кожного в Росії, вони мають зрозуміти, що уникнути її, не поваливши режим та не відійшовши з окупованих територій, не вдасться", – заявив представник ГУР МО України.

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Мобілізація в РФ

Як повідомляв УНІАН, за даними розвідки, у Росії створюють єдину електронну базу даних військовозобов'язаних, головна мета проекту - мати автоматизовану систему обліку та контролю осіб, які підлягають мобілізації.

Також стало відомо, що російські окупанти проводять підготовчі заходи до чергової хвилі прихованої мобілізації. Військовий експерт Денис Попович вважає, що у січні в Росії почнеться загальна мобілізація.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, з 24 лютого, українські військові ліквідували понад 93 тис. російських окупантів.

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