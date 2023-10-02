Якщо ворог збільшуватиме кількість ударних дронів, то потрібно збільшувати нарощувати число протидії БПЛА, зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зауважує, що є всі ознаки того, що ударні безпілотники домінуватимуть в атаках російських окупантів.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо модернізації росіянами своїх ударних дронів, кількісного та пропорційного вираження відсотка збиття нами ворожих дронів, який складає 70-80%.

"Пропорційність буде зберігатися, коли ми будемо отримувати пропорційно засоби. Розумієте, скільки засобів ураження Україна витрачає на БПЛА, на крилаті ракети…, БПЛА розвідувального типу і ударні БПЛА. Якщо ворог збільшуватиме кількість ударних дронів, безумовно, нам потрібно збільшувати кількість засобів", - наголосив Ігнат.

Він зауважив, що кількість засобів протиповітряної оборони Україна може збільшувати лише завдяки партнерам, тому триває постійна дипломатична та політична робота з країнами, які приєдналися до "Рамштайну".

"Ми розуміємо, що загроза безпілотників зростатиме. Ви бачите статистику: дійсно, за місяць, який минув, за вересень, - їх стає більше. Відповідно, потрібно більше засобів. І засобів, які будуть раціонально використовуватися проти цих БПЛА", - підкреслив речник.

Ігнат нагадав, що про збільшення використання росіянами "Шахедів" йдеться вже давно. "Є всі ознаки того, що будуть саме ударні безпілотники більше домінувати в атаках. Тому і нам потрібно робити висновки і готуватися до цього", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 30 вересня начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла про показник відбиття російських атак. За її словами, йдеться про досить високий рівень відбиття атак - 70-80%.

1 жовтня Юрій Ігнат пояснив, чому дрони-камікадзе "Шахед" не завжди збиваються. Він зауважив, що це "непроста", малопомітна та малорозмірна ціль. "Шахеди" можуть летіти на доволі значні відстані, а також їх можуть спрямовувати різними маршрутами.

Ігнат також наголосив, що ворог удосконалюватиме "Шахеди" та інше озброєння, використовуючи композитні матеріали, що робить їх менш помітними для радіолокаційних станцій.

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