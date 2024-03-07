Спроби росіян саме на Запорізькому напрямку можна назвати "колимажні м’ясні штурми", тому що окупанти там досить активно намагаються використовувати квадроцикли.

Оріхівський напрямок помітно активізувався порівняно із попередніми кількома тижнями, коли були дні взагалі без штурмових дій з боку росіян або декілька штурмів за день. Вчора було відбито 16 атак противника і ворог активно намагався атакувати сьогодні. Про це повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій.

Він зазначив, що це нагадує ситуацію 17 лютого цього року, коли після тривалої підготовки і донесення розвідки про те, що росіяни будуть пробувати якось тиснути на Роботинський виступ, окупанти пішли в атаку значними силами і кількома десятками бронетехніки, танків і значною кількістю піхоти.

"Але були розбиті, піхота знищена, кілька десятків бронемашин також було знищено або уражено. Приблизно той самий (сценарій-УНІАН) відбувався вчора і сьогодні на Роботинському виступі. Який росіяни зараз майже очевидно хочуть "зрізати" і якось повернути, відбити до президентських виборів в Росії. Тому що для них це ймовірно іміджевий момент, бо ця територія була визволена і деокупована під час визвольної літньої кампанії ЗСУ 2023 року. Зараз росіяни туди зосереджують значні зусилля, але їм це не вдається - ворога знищують. Загальні втрати росіян за вчорашню добу склали 389 в особовому складі, ще три особи в полоні, також знищена велика кількість техніки", - підкреслив Лиховій.

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Він додав, що спроби росіян саме на Запорізькому напрямку можна назвати "колимажні м’ясні штурми", тому що окупанти там досить активно намагаються використовувати квадроцикли.

"Не тільки через те, що це швидкий засіб пересування, але, в тому числі, через те, що у них вибиті танки, бронемашини і в них вже не залишається багато техніки. Тому вони ладні використовувати квадроцикли. Загалом, кількість знищених квадроциклів доходить до кількох десятків за останні пару тижнів. Ці машини горять і вражаються протитанковими засобами ураження так саме, як і решта російської техніки, звичайно разом з екіпажем", - акцентував Лиховій.

Також, відповідаючи на уточнююче питання, чи означає посилення тиску російських окупантів на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а також біля Роботиного, що ворог перекинув туди додаткові свіжі сили, речник ОСУВ "Таврія" відповів, що загальна чисельність ворожих сил не змінюється.

"Загальна чисельність російського контингенту, яку ми загалом бачимо в операційній зоні Таврійського напрямку і те, що на підхваті є на тимчасово окупованій території за лінією бойового зіткнення трохи в глибині їхньої оборони, вона залишається приблизно сталою. Тобто, якщо ми говорили приблизно про 50 тис. окупантів на Авдіївському напрямку під час активної фази Авдіївської оборонної операції, то вона такою приблизно самою залишається і зараз. Вона приблизно відповідає такому самому контингенту противника на Запорізькому напрямку", - пояснив Лиховій.

Він додав, що специфіка відрізку фронту в Запорізькій області в тому, що така кількість російського окупаційного контингенту і розосередження по значній степовій території, не дає змогу ворогу створити значного тиску на одній ділянці.

"Тому вони такими кількома штурмовими групами і загонами атакують, інколи чисельність збільшують, іноді зменшують. Але, оскільки ці ворожі війська виснажуються і знищуються, то росіяни ці підрозділи відводять на ротацію та відновлення. Замість них приходять нові, свіжі частини з російської глибинки - Оренбурзької області, Ставропольського краю, з Уралу. З одного боку - це мінус, що приходять свіжі сили противника, а з іншого - це свідчення того, що ми вибиваємо російський особовий склад і вибиваємо резерви. А той резерв, який приходить на допомогу, він найчастіше незлагоджений, гірше підготовлений. Тому, коли вони потрапляють під обстріли, якщо їх добре уразити, то вони панікують і тікають", - підкреслив Лиховій.

Ситуація на Таврійському напрямку - деталі

7 березня на Таврійському напрямку за минулу добу знищено 389 російських окупантів та 54 одиниці їхньої техніки. Про це інформував бригадний генерал - командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Бригадний генерал зазначив, що російські окупанти помітно активізувалися на Оріхівському напрямку, було відбито 16 штурмових дій ворога на Роботинському виступі. На Авдіївському напрямку українські Сили оборони відбили 21 атаку противника, на Новопавлівському напрямку ворог 20 разів намагався прорвати оборону українських військ.

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