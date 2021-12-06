Головнокомандувач подякував усім, хто доєднався до лав ЗСУ, а також їхнім близьким – за те, що прийняли цей непростий вибір.

З нагоди 30-річчя Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний записав потужне привітання. Він підкреслив, що українська армія є однією із найсильніших у світі.

Відеопривітання з’явилося у Facebook-акаунті Генштабу ЗСУ.

Залужний наголосив, що ЗСУ пройшли складний шлях свого розвитку, а війна змусила українське військо докорінно змінитися.

"Ми стримали ворожий наступ і надійно обороняємо державу", – зазначив він.

Також головнокомандувач ЗСУ наголосив, що українська армія готова до будь-яких варіантів розвитку безпекової ситуації. Їй довіряють й у неї вірять. Це додає ЗСУ наснаги наближати перемогу.

Залужний нагадав, що в Україні вже восьмий рік триває війна. За цей час ЗСУ стали однією з провідних армій світу.

Читайте такожДень Збройних сил України 2021: найкрасивіші вітання для військових"Бойовий досвід та відважність українських воїнів високо цінують наші партнери. Й наше майбутнє – у НАТО", - наголосив він.

Залужний додав, що українські воїни ніколи не забудуть загиблих побратимів. Вони продовжуватимуть боротьбу не лише за себе, а й за них.

Головнокомандувач подякував усім, хто доєднався до лав ЗСУ, а також їхнім близьким – за те, що прийняли цей непростий вибір.

"У День Збройних сил України бажаю вам стійкості, впевненості та віри! Разом до перемоги! Слава Збройним силам України! Слава Україні", – підсумував генерал-лейтенант.

Як повідомляв УНІАН, 98% військових в Україні наразі щеплені однією вакциною від коронавірусу.

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Автор: Марта Гичко