У представників ТЦК є лише дві причини, аби вдаватись до примусових заходів, наголосив народний обранець.

Останнім часом шириться все більше заяв про побиття військовозобов'язаних прцівниками ТЦК. Для того, аби таких випадків поменшало, варто проводити розслідування та ретельний відбір кандидатів до військкоматів, зокрема, з урахуванням їхнього психологічного стану, сказав нардеп та волонтер Руслан Горбенко в інтерв'ю Укрінформу.

"Наразі почали ширитись заяви про побиття або навіть вбивства осіб від рук співробітників ТЦК. Звісно, необхідно проводити розслідування таких випадків, ретельні перевірки співробітників центрів комплектування. Були випадки, коли саме їхня некомпетентність ставала причиною конфліктів. Тому дуже важливий належний відбір кандидатів до ТЦК, зокрема, з урахуванням їхнього психологічного стану та підготовки для спілкування з військовозобов'язаними", - вважає депутат.

На його думку, це зробить мобілізацію ефективнішою та вибудує довіру суспільства до центрів комплектування. Водночас Горбенко заявив, що є випадки, коли представники ТЦК можуть застосувати силу.

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"Наприклад, представники ТЦК можуть застосовувати силу, вдаватись до примусових заходів у випадках, коли громадяни відмовляються виконувати законні вимоги щодо мобілізації. Такі дії також можуть бути обґрунтовані у випадках затримання осіб, які самовільно залишили військову частину або місце служби", - пояснив нардеп.

Мобілізація в Україні - останні новини

Юрист Галина Токмач пояснила, чи можуть мобілізувати чоловіка жінки-військовослужбовиці. За її словами, чоловік може отримати відстрочку, але якщо у подружжя є неповнолітня дитина. Для цього потрібно подати низку підтверджуючих документів.

Руслан Горбенко вважає, що Україні за 2024 рік потрібно поповнити лави армії на 100-110 тисяч осіб. Водночас військо потребує багато західної зброї, яка дозволить Силам оборони йти у контрнаступ.

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