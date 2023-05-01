П’ята частина з них – це загиблі.

Росія за період військових дій поблизу Бахмута втратила 100 тисяч особового складу. Як заявив 1 травня речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, такої позначки окупанти досягли за п’ять місяців війни. Його слова передає SkyNews.

Таке число засноване на оцінках американської розвідки. Зокрема відомо, що з грудня 20 тисяч були вбитими, а половина з ліквідованих – це найманці ПВК "Вагнер".

Кірбі відзначив, що наступ російської армії на Бахмут зупинився і провалився.

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В останні місяці Росія зосередила свої сили на Донбасі, зокрема на тому, щоб захопити Бахмут. Однак українські захисники досі тримають оборону міста.

Поточна ситуація у Бахмуті: що відомо

Командувач східним угрупуванням військ генерал-полковник Олександр Сирський 1 травня заявив, що ЗСУ відбили у росіян деякі позиції у місті. На Бахмутському напрямку тривають інтенсивні бойові дії.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що в його підопічних є "снарядний голод". Однак військові ЗСУ спростували цю інформацію. Там де потрібно тиснути, то росіяни можуть "засипати просто кількістю".

Росіяни хочуть захопити Бахмут до 9 травня. Це важливо для Путіна, який нібито має намір після цієї "перемоги" оголосити про завершення війни. Такий крок від Москви потрібен, щоб не втратити вже загарбані території.

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